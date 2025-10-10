De Panne was al in 2017 pionier met diftar en zet die lijn nu volledig door. "Rolcontainers voorkomen zwerfvuil door opengescheurde zakken en sluiten beter aan bij Europese en Vlaamse milieuregels. Via diftar betaalt iedereen enkel voor het afval dat hij effectief aanbiedt," zegt De Panne in een persbericht.

De gemeente past daarbij het laagste kusttarief toe (€ 0,20 per kilo) en schaft de algemene milieubelasting af.

