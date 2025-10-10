6°C
De Panne

De Pan­ne scha­kelt hele­maal over op rol­con­tai­ners voor afvalophaling

Zakbakdepanne

Vanaf 1 juni verdwijnt het klassieke systeem van restafvalzakken in De Panne. Restafval wordt voortaan ingezameld via diftar-rolcontainers of via de ondergrondse Drop&Go-punten. De gemeente mikt zo op properder straten, "en de afvalfactuur zal eerlijker zijn," zegt het bestuur.

De Panne was al in 2017 pionier met diftar en zet die lijn nu volledig door. "Rolcontainers voorkomen zwerfvuil door opengescheurde zakken en sluiten beter aan bij Europese en Vlaamse milieuregels. Via diftar betaalt iedereen enkel voor het afval dat hij effectief aanbiedt," zegt De Panne in een persbericht. 

De gemeente past daarbij het laagste kusttarief toe (€ 0,20 per kilo) en schaft de algemene milieubelasting af.

Verkoop afvalzakken stopt op 1 mei

De verkoop van restafvalzakken stopt op 1 mei. Vanaf 1 juni worden restafvalzakken niet meer opgehaald; vanaf 1 september volgt een boete bij aanbieden van zakken. De Drop&Go-punten blijven beschikbaar voor wie geen container wil gebruiken.

De redactie
Diftar

