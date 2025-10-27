De volledige overschakeling naar het diftarsysteem gebeurt op 1 januari in Anzegem, Avelgem, Harelbeke en Wielsbeke. Kuurne, Deerlijk, Waregem, Zwevegem en Spiere-Helkijn krijgen een overgangsjaar tot eind 2026, terwijl Kortrijk het systeem eerst nog evalueert.

Volgens Koen Delie van IMOG verloopt de overschakeling vlot en volgens planning. “We zien dat de inschrijvingen nog altijd volop binnenlopen. In Kortrijk hebben inwoners nog tijd tot 8 november om in te schrijven. We gaan naar meer dan 60% van de inwoners die een diftarcontainer hebben aangevraagd en 50% die een GFT-keukenafvalemmer ter beschikking hebben”, aldus Delie.