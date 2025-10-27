Eerste diftarcontainer geleverd in Ingooigem: “hoe meer afval, hoe meer je betaalt”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Ingooigem, deelgemeente van Anzegem, is de eerste diftarcontainer geleverd. De afvalintercommunale IMOG introduceert hiermee een nieuw systeem waarbij 110.000 gezinnen in Zuid-West-Vlaanderen hun restafval betalen op basis van gewicht. Ook keukenafval moet voortaan gescheiden worden ingezameld.
Marleen Naessens uit Ingooigem kreeg de eerste container thuis geleverd: een zwarte bak voor restafval en een bruine voor groenten, fruit en keukenresten. “We zijn er toch al stilletjes mee bezig: keukenafval apart. We hebben ook een compostbak. Is het een goede zaak? Ik denk het toch. Ik hoop het, want als je even rondkijkt, zie je veel sluikstorten. Ik hoop dat het uitblijft”, zegt ze.
“Daar moeten we naartoe: de vervuiler betaalt. Wie veel meegeeft, zal veel betalen.”
De zwarte diftarcontainer is uitgerust met een chip die het gewicht van het restafval registreert, zodat bewoners betalen volgens hun afvalproductie. “Daar moeten we naartoe: de vervuiler betaalt. Wie veel meegeeft, zal veel betalen”, legt Gino Devogelaere, schepen van Groendienst in Anzegem, uit.
Vlotte overschakeling
De volledige overschakeling naar het diftarsysteem gebeurt op 1 januari in Anzegem, Avelgem, Harelbeke en Wielsbeke. Kuurne, Deerlijk, Waregem, Zwevegem en Spiere-Helkijn krijgen een overgangsjaar tot eind 2026, terwijl Kortrijk het systeem eerst nog evalueert.
Volgens Koen Delie van IMOG verloopt de overschakeling vlot en volgens planning. “We zien dat de inschrijvingen nog altijd volop binnenlopen. In Kortrijk hebben inwoners nog tijd tot 8 november om in te schrijven. We gaan naar meer dan 60% van de inwoners die een diftarcontainer hebben aangevraagd en 50% die een GFT-keukenafvalemmer ter beschikking hebben”, aldus Delie.