Harelbeke

Imog-afval­cam­pag­ne over­treft ver­wach­tin­gen: bij­na 100.000 con­tai­ners besteld

Meer dan de helft van de inwoners in de Imog-gemeenten kiest al voor een afvalcontainer in plaats van een afvalzak. Ook het aantal aanvragen voor GFT-bakjes ligt hoger dan verwacht. De nieuwe dienstverlening start op 1 januari 2026 en moet helpen om restafval in de regio sterk te verminderen.

Binnen de intercommunale Imog is de overstap van afvalzak naar afvalcontainer een groot succes. Tot nu toe kozen 96.065 gezinnen al voor een rolcontainer of een aparte GFT-emmer. Dat blijkt uit cijfers die tijdens het Algemeen Comité op 10 oktober aan de burgemeesters van de 11 Imog-gemeenten werden voorgesteld.

Veel gezinnen kiezen meteen voor een 40-liter restafvalcontainer én een GFT-bakje. 60 procent, dat is fenomenaal.”

Johan Bonnier, Imog

“Geen onderwerp dat in de regio zo heeft geleefd de laatste maanden als dit”, zegt Johan Bonnier van Imog. “Veel gezinnen kiezen meteen voor een 40-liter restafvalcontainer én een GFT-bakje. 60 procent, dat is fenomenaal.”

Vanaf 1 januari verplicht

De belangstelling is het grootst in gemeenten waar de overstap vanaf 1 januari verplicht wordt, zoals Waregem, Zwevegem en Deerlijk. Daar kiest al meer dan de helft van de inwoners voor een container. In Spiere-Helkijn en Kuurne is dat nog vier op de tien, maar de verwachting is dat het aantal bestellingen de komende weken nog zal stijgen.

Voorzitter van Imog en burgemeester van Zwevegem Isabelle Degezelle benadrukt het belang van de infosessies: “Na de infovergaderingen, als mensen correcte informatie krijgen, zien we een enorme boost in bestellingen van zowel afvalcontainers als GFT-bakjes.”

Diftar IMOG 2

Met de uitrol van de containers wil Imog de afvalberg verkleinen en CO₂-uitstoot beperken. Tegen 2030 wil de intercommunale het restafval per inwoner terugbrengen van 131 kg naar 97 kg per jaar. De levering van de bijna 100.000 containers start op 20 oktober en loopt door tot eind december. 

Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem zijn aangesloten bij afvalintercommunale Imog. 

