De belangstelling is het grootst in gemeenten waar de overstap vanaf 1 januari verplicht wordt, zoals Waregem, Zwevegem en Deerlijk. Daar kiest al meer dan de helft van de inwoners voor een container. In Spiere-Helkijn en Kuurne is dat nog vier op de tien, maar de verwachting is dat het aantal bestellingen de komende weken nog zal stijgen.

Voorzitter van Imog en burgemeester van Zwevegem Isabelle Degezelle benadrukt het belang van de infosessies: “Na de infovergaderingen, als mensen correcte informatie krijgen, zien we een enorme boost in bestellingen van zowel afvalcontainers als GFT-bakjes.”