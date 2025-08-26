Nieuwpoort blijft inzetten op ondergrondse containers, waar de tarieven gelijk blijven: 0,50 euro voor 20 liter en 1 euro voor 50 liter. Volgens schepen van afval Maarten Claeys wordt 75% van het afval vandaag al via dit systeem opgehaald. "We willen de properste badstad van het land worden,” zegt Claeys.

Op het recyclagepark stijgen enkele tarieven: Grofvuil gaat van 0,22 naar 0,25 euro per kilo, en bouw- en sloopafval van 0,04 naar 0,055 euro per kilo. Het hergebruik moet zo verder gestimuleerd worden. Groenafval blijft tot 1.000 kilo per gezin gratis, daarna kost het 0,025 euro per kilo.