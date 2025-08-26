15°C
Diftar­sys­teem in Nieuw­poort moet inwo­ners aan­zet­ten tot beter sorteren

Maarten Claeys schepen afval Nieuwpoort

Vanaf 1 maart 2026 stapt Nieuwpoort over op het diftarsysteem voor restafval. Inwoners zullen dan per kilo betalen in plaats van een vast tarief afhankelijk van de grootte van hun container. Tot eind februari geldt nog een overgangsperiode met tijdelijke tarieven. De wijziging kadert in het nieuwe afvalplan van de stad.

Voor particulieren kost restafval voortaan 0,20 euro per kilo, en GFT-afval 0,07 euro per kilo. Bedrijven en verenigingen betalen 0,24 euro per kilo restafval plus een aanbiedingskost van 1 tot 4 euro, afhankelijk van de containergrootte.

Nieuwe kleine container

De stad stelt ook een nieuwe container van 40 liter voor. Daarmee verdwijnen de vuilzakken van 60 liter, die nog verkocht mogen worden tot 1 maart en opgehaald tot 1 juni. Wie er nog over heeft, kan ze inruilen voor twee rollen van 30 liter. De kleinere zak van 30 liter blijft bestaan en kost 1 euro per stuk.

Ondergrondse afvalstraten en recyclagepark

Nieuwpoort blijft inzetten op ondergrondse containers, waar de tarieven gelijk blijven: 0,50 euro voor 20 liter en 1 euro voor 50 liter. Volgens schepen van afval Maarten Claeys wordt 75% van het afval vandaag al via dit systeem opgehaald. "We willen de properste badstad van het land worden,” zegt Claeys.

Op het recyclagepark stijgen enkele tarieven: Grofvuil gaat van 0,22 naar 0,25 euro per kilo, en bouw- en sloopafval van 0,04 naar 0,055 euro per kilo. Het hergebruik moet zo verder gestimuleerd worden. Groenafval blijft tot 1.000 kilo per gezin gratis, daarna kost het 0,025 euro per kilo.

