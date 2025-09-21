18°C
Dader (47) drie­vou­di­ge moord Roe­se­la­re blijft aan­ge­hou­den: motief blijft onduidelijk

De Afghaanse man (47) die zondag moordend door Roeselare trok blijft zoals verwacht verder aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist. Volgens zijn advocaat werkt hij mee aan het onderzoek. De man van 47 belde aan bij zijn ex-vrouw, bij een kennis en bij een vroegere buurman en stak hen alle drie dood.

Advocaat Iris Roegiers

Advocaat Iris Roegiers verdedigt de dader op de raadkamer

De politie bracht de verdachte vanochtend van de gevangenis in Ieper naar de Kortrijkse rechtbank. 

De advocaat van de man wil of kan over het motief voor de moorden niets kwijt. Haar cliënt was vorige week wel tot een jaar cel veroordeeld omdat hij zijn ex-vrouw en zijn 3 kinderen sloeg. 

Jan Lanssens 1
Nieuws

Vrouw van vermoorde Jan (67) blijft achter met verdriet en woede: "Het is een lafaard"

Motief onduidelijk

Zijn vroegere buurman klaagde over de rommel in zijn tuin en met de kennis was er een meningsverschil. Is het woede op alles en iedereen dat hem er toe dreef? 

Over een maand komt hij opnieuw voor de raadkamer en misschien zal er dan meer duidelijkheid zijn.

Moord Steekpartij Roeselare

