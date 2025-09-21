Dader (47) drievoudige moord Roeselare blijft aangehouden: motief blijft onduidelijk
De Afghaanse man (47) die zondag moordend door Roeselare trok blijft zoals verwacht verder aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist. Volgens zijn advocaat werkt hij mee aan het onderzoek. De man van 47 belde aan bij zijn ex-vrouw, bij een kennis en bij een vroegere buurman en stak hen alle drie dood.
Advocaat Iris Roegiers verdedigt de dader op de raadkamer
Motief onduidelijk
Zijn vroegere buurman klaagde over de rommel in zijn tuin en met de kennis was er een meningsverschil. Is het woede op alles en iedereen dat hem er toe dreef?
Over een maand komt hij opnieuw voor de raadkamer en misschien zal er dan meer duidelijkheid zijn.
Redactie