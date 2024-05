Mogelijk hebben de dieren al maandenlang geen eten en drinken meer gehad. Sommige zijn dan ook overleden. Mario Goes, SOS Reptiel: “We werden gecontacteerd door de curator van een failliet verklaard bedrijf. Er werden namelijk enkele levende dieren aangetroffen in het leegstaande pand. Deze dieren waren al een behoorlijke tijd achtergelaten en een aantal ervan hebben het jammer genoeg niet overleefd. Enkele andere dieren verkeren momenteel in kritieke toestand en krijgen de eerste zorgen toegediend. Het betreft een baardagame, vetstaartgekko's, een kraaghagedis, Australische wateragame, een afgodsslang, een groene leguaan en een panterkameleon.”