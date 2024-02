Na al heel wat steun in de rechtbank, komen nu ook steunbetuigingen online. In de vorm van reacties op sociale media, maar nu ook in de vorm van crowdfundingsacties. Ze vinden het onterecht dat Acid een grotere schadevergoeding moet betalen dan de Reuzegommers aan de familie van Sanda Dia.

Eén van de oprichters van een crowdfundingsactie is YouTuber Senne Siaz. Met nog geen honderd donaties is in totaal al meer dan 1.300 euro ingezameld. En dat in nog geen vier uur tijd.

De kans bestaat dus dat Acid (een groot deel) niet zelf zal moeten betalen.