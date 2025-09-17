Volgens de haven bevestigt de recordaanloop de maritieme expertise van Zeebrugge. Door blijvende investeringen in infrastructuur en nautische toegankelijkheid blijft de haven in staat om schepen met grote diepgang veilig te ontvangen.

“Met het nieuwe diepgangrecord zetten we opnieuw een krachtige stap voor België en onze klanten,” zegt Marc Beerlandt, CEO van MSC Belgium. “Deze prestatie toont de aantrekkingskracht van onze havens voor de grootste vaartuigen.”

Ook vanuit Brugge klinkt trots. “Dit is een bijzonder moment voor onze haven en voor de stad,” reageert burgemeester Dirk De fauw, tevens ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges. “Dankzij de hechte samenwerking in de nautische keten zetten we Zeebrugge verder op de kaart als betrouwbare toegangspoort tot Europa.”

Bij terminaluitbater CSP Zeebrugge is men tevreden. “Het record bevestigt dat onze kusthaven de grootste schepen kan ontvangen,” zegt commercial manager Nancy Van Osselaer.

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust noemt de aanloop een bewijs van de gezamenlijke ambitie. “Deze records tonen de wil van de haven om te blijven groeien,” zegt administrateur-generaal Nathalie Balcaen. “Wij ondersteunen dat met de expertise van onze loodsen en begeleiders.”