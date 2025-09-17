Containerschip MSC San Francisco zorgt voor nieuw diepgangrecord in Zeebrugge
© Haven Zeebrugge
In de haven van Zeebrugge is een nieuw diepgangrecord gevestigd. Het containerschip MSC San Francisco meerde aan bij CSP Zeebrugge met een diepgang van 16,80 meter, het grootste ooit gemeten in de haven. De aanloop bevestigt opnieuw de rol van Zeebrugge als volwaardige diepzeehaven voor megaschepen.
Het record van 16,80 meter is een nieuwe mijlpaal voor de kusthaven. Eerder dit jaar zetten de MSC Olivia en MSC Mina al nieuwe referenties neer, maar de MSC San Francisco scherpt die nu verder aan. Het schip kwam vanuit Colombo (Sri Lanka) en maakt deel uit van de LION-dienst, een rechtstreekse verbinding tussen het Verre Oosten, Zeebrugge en Antwerpen. Met zijn lengte van 366 meter, breedte van ruim 51 meter en capaciteit van 16.196 TEU (nvdr: TEU staat gelijk aan één 20-voets container) behoort het tot de grootste containerschepen ter wereld.
© Haven Zeebrugge
Toont ambitie van Haven Zeebrugge
Volgens de haven bevestigt de recordaanloop de maritieme expertise van Zeebrugge. Door blijvende investeringen in infrastructuur en nautische toegankelijkheid blijft de haven in staat om schepen met grote diepgang veilig te ontvangen.
“Met het nieuwe diepgangrecord zetten we opnieuw een krachtige stap voor België en onze klanten,” zegt Marc Beerlandt, CEO van MSC Belgium. “Deze prestatie toont de aantrekkingskracht van onze havens voor de grootste vaartuigen.”
Ook vanuit Brugge klinkt trots. “Dit is een bijzonder moment voor onze haven en voor de stad,” reageert burgemeester Dirk De fauw, tevens ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges. “Dankzij de hechte samenwerking in de nautische keten zetten we Zeebrugge verder op de kaart als betrouwbare toegangspoort tot Europa.”
Bij terminaluitbater CSP Zeebrugge is men tevreden. “Het record bevestigt dat onze kusthaven de grootste schepen kan ontvangen,” zegt commercial manager Nancy Van Osselaer.
Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust noemt de aanloop een bewijs van de gezamenlijke ambitie. “Deze records tonen de wil van de haven om te blijven groeien,” zegt administrateur-generaal Nathalie Balcaen. “Wij ondersteunen dat met de expertise van onze loodsen en begeleiders.”
© Haven Zeebrugge