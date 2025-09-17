7°C
Aanmelden
Nieuws
Zeebrugge

Con­tai­ner­schip MSC San Fran­cis­co zorgt voor nieuw diep­gan­g­re­cord in Zeebrugge

Containerschip 1

© Haven Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge is een nieuw diepgangrecord gevestigd. Het containerschip MSC San Francisco meerde aan bij CSP Zeebrugge met een diepgang van 16,80 meter, het grootste ooit gemeten in de haven. De aanloop bevestigt opnieuw de rol van Zeebrugge als volwaardige diepzeehaven voor megaschepen.

Het record van 16,80 meter is een nieuwe mijlpaal voor de kusthaven. Eerder dit jaar zetten de MSC Olivia en MSC Mina al nieuwe referenties neer, maar de MSC San Francisco scherpt die nu verder aan. Het schip kwam vanuit Colombo (Sri Lanka) en maakt deel uit van de LION-dienst, een rechtstreekse verbinding tussen het Verre Oosten, Zeebrugge en Antwerpen. Met zijn lengte van 366 meter, breedte van ruim 51 meter en capaciteit van 16.196 TEU (nvdr: TEU staat gelijk aan één 20-voets container)  behoort het tot de grootste containerschepen ter wereld.

Containerschip 2

© Haven Zeebrugge

Toont ambitie van Haven Zeebrugge

Volgens de haven bevestigt de recordaanloop de maritieme expertise van Zeebrugge. Door blijvende investeringen in infrastructuur en nautische toegankelijkheid blijft de haven in staat om schepen met grote diepgang veilig te ontvangen.

“Met het nieuwe diepgangrecord zetten we opnieuw een krachtige stap voor België en onze klanten,” zegt Marc Beerlandt, CEO van MSC Belgium. “Deze prestatie toont de aantrekkingskracht van onze havens voor de grootste vaartuigen.”

Ook vanuit Brugge klinkt trots. “Dit is een bijzonder moment voor onze haven en voor de stad,” reageert burgemeester Dirk De fauw, tevens ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges. “Dankzij de hechte samenwerking in de nautische keten zetten we Zeebrugge verder op de kaart als betrouwbare toegangspoort tot Europa.”

Bij terminaluitbater CSP Zeebrugge is men tevreden. “Het record bevestigt dat onze kusthaven de grootste schepen kan ontvangen,” zegt commercial manager Nancy Van Osselaer.

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust noemt de aanloop een bewijs van de gezamenlijke ambitie. “Deze records tonen de wil van de haven om te blijven groeien,” zegt administrateur-generaal Nathalie Balcaen. “Wij ondersteunen dat met de expertise van onze loodsen en begeleiders.”

Containerschip 3

© Haven Zeebrugge

De redactie
Haven Zeebrugge

Meest gelezen

Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag en 4 arrestaties: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Haven Zeebrugge

Acties loodsen: nog 120 wachtende schepen
2022-05-03 00:00:00 - Recordhoeveelheid vloeibaar LNG-gas geleverd in Zeebrugge

België voerde dubbel zoveel Russisch lng in deze zomer, via Zeebrugge
Haven Zeebrugge
Update

Wachtrijen door stiptheidsacties: nog 117 schepen wachten om havens in of uit te varen, waarvan 10 in Zeebrugge
Green1

Greenpeace blokkeert lng-terminal in haven Zeebrugge
Aanvaring zeebrugge 1

Scheepvaart in Zeebrugse haven gestremd nadat schip tegen sluis is gevaren
Haven zeebrugge

Vlaanderen vernieuwt havenwegen in Zeebrugge
Aanmelden