Comité P onderzoekt interventie politie Brugge waarbij man neergeschoten werd
De man die op Kerstavond in Brugge is neergeschoten door de politie, kon nog niet verhoord worden. Hij is wel buiten levensgevaar.
De man had de politie bedreigd met een mes in een appartementsgebouw in de Korte Ridderstraat. Mogelijk heeft hij psychische problemen. Het Comité P en de federale politie van West-Vlaanderen hebben een onderzoek geopend naar de agenten die betrokken waren bij de interventie. Er is ook een wapendeskundige aangesteld.
Nathalie Dewulf