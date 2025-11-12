15°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Twee kan­di­da­ten om nieu­we korps­chef van poli­tie­zo­ne Brug­ge te worden

Korpschefs

Guy Vincke en Jean-Louis Dalle

Twee personen hebben zich kandidaat gesteld om de nieuwe korpschef van de politiezone Brugge te worden. Het gaat om Guy Vincke en Jean-Louis Dalle.

In december vorig jaar overleed de Brugse korpschef Yves Rotty totaal onverwacht. Guy Vincke werd dan aangesteld als waarnemend korpschef. De hoofdcommissaris had toen al een jarenlange carrière bij de politie. Voor Brugge was hij actief in andere politiezones. De andere kandidaat is Jean-Louis Dalle. Hij is momenteel korpschef van de zone Gavers (Deerlijk-Harelbeke).

De Brugse gemeenteraad moet zich over beide kandidaturen buigen. Ook onder meer de gouverneur en de procureur moeten advies geven. Een definitieve aanstelling wordt ten vroegste in juni verwacht.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Politiezone Brugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden