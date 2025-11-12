In december vorig jaar overleed de Brugse korpschef Yves Rotty totaal onverwacht. Guy Vincke werd dan aangesteld als waarnemend korpschef. De hoofdcommissaris had toen al een jarenlange carrière bij de politie. Voor Brugge was hij actief in andere politiezones. De andere kandidaat is Jean-Louis Dalle. Hij is momenteel korpschef van de zone Gavers (Deerlijk-Harelbeke).

De Brugse gemeenteraad moet zich over beide kandidaturen buigen. Ook onder meer de gouverneur en de procureur moeten advies geven. Een definitieve aanstelling wordt ten vroegste in juni verwacht.