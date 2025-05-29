8°C
Brugge

Brug­se poli­tie con­tro­leert taxi’s en uit­zon­der­lijk ver­voer: Zo’n 14.000 euro aan boetes”

Politie Brugge 2

Het verkeersteam van Politie Brugge controleerde afgelopen dagen taxi’s en uitzonderlijk vervoer in de stad. In totaal zijn er 37 voertuigen gecontroleerd, goed voor 14.400 euro aan onmiddellijke inningen. 

Naast de controle van gewone personenwagens controleert Politie Brugge ook geregeld andere vervoersmiddelen. Afgelopen zaterdag zijn taxi’s gecontroleerd, donderdag was het uitzonderlijk vervoer aan de beurt.

In totaal zijn er 34 taxi's gecontroleerd. Geen enkele bestuurder testte positief op alcohol of drugs. De meest voorkomende overtreding is de afwezigheid van een vergunningskaart (5x) gevolgd door ondoorzichtige tarievenkaarten (3x). Het totaal aan onmiddellijke inningen bij deze actie bedraagt 3.400 euro.

Politie Brugge 1

Vrachtwagen overladen met stro

Bij het uitzonderlijk vervoer zijn drie vrachtwagens uit het verkeer gehaald. Alle bestuurders testten negatief op alcohol en drugs. Eén vrachtwagen was te hoog geladen met stro, een andere was te zwaar geladen. De lading van de derde vrachtwagen was in orde, maar de vrachtbrief was onvolledig ingevuld. Bij deze actie is een totaal van 11.000 euro geïnd.

Redactie
Politiezone Brugge Controleactie

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Dak Beerst
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Juwelen - goud

2025-12-26 - 506_PRES_comitep.mp4 - JZQbwvZJx_3.jpg

Tweewieler1

Smartphone - gsm - auto - stuur

Whats App Image 2025 06 07 at 09 44 02

korpschef yves rotty

