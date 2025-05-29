Brugse politie controleert taxi’s en uitzonderlijk vervoer: “Zo’n 14.000 euro aan boetes”
Het verkeersteam van Politie Brugge controleerde afgelopen dagen taxi’s en uitzonderlijk vervoer in de stad. In totaal zijn er 37 voertuigen gecontroleerd, goed voor 14.400 euro aan onmiddellijke inningen.
Naast de controle van gewone personenwagens controleert Politie Brugge ook geregeld andere vervoersmiddelen. Afgelopen zaterdag zijn taxi’s gecontroleerd, donderdag was het uitzonderlijk vervoer aan de beurt.
In totaal zijn er 34 taxi's gecontroleerd. Geen enkele bestuurder testte positief op alcohol of drugs. De meest voorkomende overtreding is de afwezigheid van een vergunningskaart (5x) gevolgd door ondoorzichtige tarievenkaarten (3x). Het totaal aan onmiddellijke inningen bij deze actie bedraagt 3.400 euro.
Vrachtwagen overladen met stro
Bij het uitzonderlijk vervoer zijn drie vrachtwagens uit het verkeer gehaald. Alle bestuurders testten negatief op alcohol en drugs. Eén vrachtwagen was te hoog geladen met stro, een andere was te zwaar geladen. De lading van de derde vrachtwagen was in orde, maar de vrachtbrief was onvolledig ingevuld. Bij deze actie is een totaal van 11.000 euro geïnd.