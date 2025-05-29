Bij het uitzonderlijk vervoer zijn drie vrachtwagens uit het verkeer gehaald. Alle bestuurders testten negatief op alcohol en drugs. Eén vrachtwagen was te hoog geladen met stro, een andere was te zwaar geladen. De lading van de derde vrachtwagen was in orde, maar de vrachtbrief was onvolledig ingevuld. Bij deze actie is een totaal van 11.000 euro geïnd.