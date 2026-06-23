Afgelopen vrijdag voerde de politie van zone Mira en Deinze-Zulte-Lievegem van 18 tot 2 uur een grote controleactie uit langs de N43. Er werd zowel langs de Gentseweg in Waregem gecontroleerd, als langs de Staatsbaan in Zulte. In Waregem werden 69 bestuurders aan een controle onderworpen.

"Er werden 2 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen na een positieve ademtest en een positieve speekseltest", klonk het bij politiezone MIRA. "Verder werden er nog 9 processen-verbaal opgesteld voor onder meer sturen zonder rijbewijs en wapenbezit. Ook was er sprake van 2 onmiddellijke inningen en 3 processen-verbaal van waarschuwing."