De gouverneur noemt een klacht tegen Dirk De fauw, burgemeester van Brugge, gegrond. De burgemeester heeft drie politiedirecteurs onwettig, zonder selectieprocedure, aangesteld. Het was oppositiepartij Groen die de klacht indiende.
Gouverneur Decaluwé dringt erop aan om zo snel mogelijk selectieprocedures uit te schrijven. De commissarissen die nu de functies uitoefenen hebben niet de juiste kwalificaties. Zij konden voor zes maanden aan blijven, maar ze zijn ze al langer op post.
Volgens De fauw heeft veel te maken met het plotse overlijden van de korpschef.
