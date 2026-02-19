Burgemeester De fauw wijst op uitzonderlijke omstandigheden na het overlijden van korpschef Yves Rotty. Reuse kondigt nu een formele klacht aan bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. “Gelijke toegang tot het openbaar ambt en respect voor het Politiestatuut zijn fundamenten van behoorlijk bestuur. Er moet een einde gemaakt worden aan het gesjoemel van de burgemeester”, aldus Reuse.