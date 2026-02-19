15°C
Brugge

Groen klaagt vriend­jes­po­li­tiek’ over tij­de­lij­ke aan­stel­lin­gen bij Brug­se poli­tie aan

Groen-gemeenteraadslid Raf Reuse dient een klacht in tegen Brugs burgemeester Dirk De fauw over drie tijdelijke aanstellingen bij de lokale politie. Volgens Reuse gebeuren de benoemingen in strijd met het Politiestatuut en wijzen ze op 'vriendjespolitiek'.

Drie commissarissen werden voor onbepaalde duur tijdelijk benoemd als directeur Beheer, directeur Operaties en directeur Verkeer, zonder officiële selectieprocedure. Volgens het Politiestatuut mag een tijdelijke aanstelling maximaal zes maanden duren, waarna een open procedure moet volgen. 

“Voor een directeursfunctie moet je hoofdcommissaris zijn. De betrokkenen hebben deze graad en opleiding niet. Die benoemingen ruiken naar vriendjespolitiek”, zegt Reuse. Ook de directeurstoelagen van ongeveer 1.000 euro per maand zouden onwettig zijn.

Formele klacht

Burgemeester De fauw wijst op uitzonderlijke omstandigheden na het overlijden van korpschef Yves Rotty. Reuse kondigt nu een formele klacht aan bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. “Gelijke toegang tot het openbaar ambt en respect voor het Politiestatuut zijn fundamenten van behoorlijk bestuur. Er moet een einde gemaakt worden aan het gesjoemel van de burgemeester”, aldus Reuse.

Redactie
Politiezone Brugge

