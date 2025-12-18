Aanmelden
Nieuws
Brugge

Poli­tie schiet man neer in cen­trum van Brugge

Politie

Illustratiebeeld

Op kerstavond is een man met een mes neergeschoten door de politie in het centrum van Brugge. De 40-jarige man is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, meldt het parket na berichtgeving door Het Laatste Nieuws.

De man, die mogelijk psychische problemen heeft, maakte woensdagavond amok in de Brugse binnenstad. Hij gooide spullen uit het raam van zijn woning.

Toen de politie ter plaatse kwam, benaderde hij de agenten met een mes. "Daarop schoot een agent in de borststreek", zegt procureur Tom Janssens. "De man werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis."

Een andere politiezone zal nu nagaan wat er precies is gebeurd. Er zijn volgens het parket beelden gemaakt van het incident met een bodycam.

Belga

Meest gelezen

Sterckx
Nieuws

Ernstig arbeidsongeval bij composteringsbedrijf in Roeselare
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Thuisverpleegster Stefanie Sander moet dan toch in de cel blijven
Westouterongeval
Nieuws

Vijf jongeren gewond bij ongeval in Westouter

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden