De man, die mogelijk psychische problemen heeft, maakte woensdagavond amok in de Brugse binnenstad. Hij gooide spullen uit het raam van zijn woning.



Toen de politie ter plaatse kwam, benaderde hij de agenten met een mes. "Daarop schoot een agent in de borststreek", zegt procureur Tom Janssens. "De man werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis."



Een andere politiezone zal nu nagaan wat er precies is gebeurd. Er zijn volgens het parket beelden gemaakt van het incident met een bodycam.