Kortrijk

Chauf­feurs De Lijn weer aan het werk na inci­dent en ont­slag collega

De chauffeurs van De Lijn in de stelplaats Kortrijk zijn weer aan het werk gegaan. Maandag was er een spontane staking uitgebroken na het ontslag van een chauffeur.

Na een discussie had de chauffeur een passagier tegen de grond gewerkt aan het station van Moeskroen. De vakbonden gaan niet akkoord met het ontslag. Volgende week gaan ze eerst in beroep bij De Lijn, en als het nodig zou zijn daarna bij de arbeidsrechtbank. De bonden zeggen dat ze zich moeten kunnen verdedigen zonder bang te zijn om ontslagen te worden.

“Hij is slachtoffer”: chauffeurs De Lijn leggen werk neer nadat incident tot ontslag collega leidt
