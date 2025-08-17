Na een discussie had de chauffeur een passagier tegen de grond gewerkt aan het station van Moeskroen. De vakbonden gaan niet akkoord met het ontslag. Volgende week gaan ze eerst in beroep bij De Lijn, en als het nodig zou zijn daarna bij de arbeidsrechtbank. De bonden zeggen dat ze zich moeten kunnen verdedigen zonder bang te zijn om ontslagen te worden.