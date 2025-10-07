“Hij is slachtoffer”: chauffeurs De Lijn leggen werk neer nadat incident tot ontslag collega leidt
© Belga
Verschillende buschauffeurs van De Lijn hebben het werk neergelegd nadat een collega werd ontslagen na een incident met een agressieve reiziger in Moeskroen. Het ACV voert daarom actie in de stelplaats in Kortrijk.
Verschillende leden van het ACV van de stelplaats van De Lijn in Kortrijk hebben het werk neergelegd uit protest tegen het ontslag van een buschauffeur. Het incident vond vorige week donderdag plaats in Moeskroen, toen een reiziger haar kind wilde laten spelen met veiligheidsmateriaal in de bus.
De chauffeur wees de vrouw hier herhaaldelijk op, maar volgens ACV liep de situatie uit de hand. “Toen de chauffeur even later terugkwam om zijn rit verder te zetten, werd hij langs achteren aangevallen door dezelfde reiziger”, zegt Bart Reyns, secretaris van ACV Openbare Diensten Vervoer. “Hij is duidelijk het slachtoffer en niet de dader.”
“Rode lijn”
Volgens het ACV escaleerde het conflict door het gebrek aan communicatie via het radionetwerk en het ontbreken van toezicht op de perrons. Het ACV bekritiseert het ontslag van de chauffeur, die tot dan toe ‘onberispelijk’ zijn werk had uitgevoerd en door collega’s zeer gewaardeerd wordt.
“Voor ons is dit een rode lijn: ontslag voor iemand die slachtoffer werd van fysieke agressie is onaanvaardbaar”, aldus Reyns. Vrijdagavond kreeg het ACV van de directie van De Lijn het engagement dat er maandag opnieuw zou worden samengezeten om het ontslag te herzien. Toen dat niet gebeurde, werd de actie hervat.
De spontane werkonderbreking kan volgens het ACV verder uitbreiden naar andere regio’s in Vlaanderen als het ontslag niet wordt ingetrokken.