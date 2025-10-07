Verschillende leden van het ACV van de stelplaats van De Lijn in Kortrijk hebben het werk neergelegd uit protest tegen het ontslag van een buschauffeur. Het incident vond vorige week donderdag plaats in Moeskroen, toen een reiziger haar kind wilde laten spelen met veiligheidsmateriaal in de bus.

De chauffeur wees de vrouw hier herhaaldelijk op, maar volgens ACV liep de situatie uit de hand. “Toen de chauffeur even later terugkwam om zijn rit verder te zetten, werd hij langs achteren aangevallen door dezelfde reiziger”, zegt Bart Reyns, secretaris van ACV Openbare Diensten Vervoer. “Hij is duidelijk het slachtoffer en niet de dader.”