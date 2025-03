De politie heeft een man verhoord in het onderzoek na een vermeende achtervolging van een meisje van 11 in Roeselare. Het gaat om een Franse chauffeur van een pakjesdienst. De man is na verhoor weer vrijgelaten, laat de politie weten.

Bij de politie van de zone RIHO in Roeselare kwam maandag een melding binnen over een jong meisje (11) dat zich onveilig voelde. Het meisje werd gevolgd door een witte bestelwagen in de buurt van de Koestraat in Roeselare.