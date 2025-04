De Lovie ondersteunt kinderen en jongeren met een mentale beperking. Regisseur Mario Worm vindt het goed dat het project inclusief is: "Bewoners weken mee, zowel achter de schermen als in het theater zelf." Ook bezoekers vinden het een mooi initiatief: "Mensen met mentale problemen komen steeds meer voor in de maatschappij. Het is goed dat zulke initiatieven genomen worden."

Bezoekers wandelen vier kilometer door het uitgestrekte park en ontdekken onderweg theatrale scènes die het leven van toen tot leven brengen. Van de luxe van de adellijke familie Van Merris tot de harde realiteit van de werkende klasse.