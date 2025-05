Centraal in de hele vernieuwing is de ingekokerde Heulebeek die voor een groot stuk blootgelegd wordt. Dat is beter voor de waterkwaliteit en voorkomt overstromingen omdat het water meer plaats heeft in een open bedding dan in een koker. Kevin Vromant, Vlaamse Milieumaatschappij: "Ook voor het ecologisch leven, vissen die kunnen migreren door de koker, door het opengelegde deel. We gaan niet enkel de ecologische kwaliteit

opwaarderen maar ook de beleving."

De groene zone wordt uitgebreid tot aan de kerk, ook rond de kerk komt er meer groen. Na de werken zullen er 60 bomen meer staan dan nu. De inwoners kregen inspraak. "Men was een beetje angstig om te zien dat er parkeerplaatsen zouden verdwijnen. We kunnen zeggen dat er een standstil is van het aantal parkeerplaatsen binnen ons centrum op wandelafstand."