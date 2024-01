De zaak gaat over het witwassen van ruim 100 miljoen euro via wisseltransacties in een Brussels wisselkantoor. Peter Marchand was tegen de lamp gelopen met een sportzak vol cash geld. Op 18 juni 2019 vielen de speurders binnen in het penthouse van de broers in Oostende. Bij huiszoekingen namen ze zes luxewagens in beslag. De procureur legde woensdag in de rechtbank uit dat de broers waren opgeklommen van kleine uitbaters van caféspelen tot zakenlui die "grote sier" maakten in Oostende.