Uit informatie die Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) opvroeg, blijkt dat slechts 29 procent van het totale aantal bussen in West-Vlaanderen elektrisch of hybride is. Onze provincie is daarmee nog niet de slechtste leerling: die bedenkelijke eer is voor Limburg, daar is amper 19 procent van de bussen elektrisch aangedreven.

"Het kan niet de bedoeling zijn dat groene en niet-vervuilende bussen vooral de weg vinden naar de grote steden," zegt Christiaens. "Ook in meer landelijke gebieden moeten reizigers gebruik kunnen maken van comfortabele elektrische bussen."

