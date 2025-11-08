10°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

CD&V wil dat nieu­we elek­tri­sche bus­sen naar plat­te­land gaan

2023-06-26 00:00:00 - Nieuwe elektrische bussen in Brugge zorgen voor minder bediende haltes: "We spreken over 185 haltes minder"

CD&V wil dat de nieuwe elektrische bussen die vervoersmaatschappij De Lijn heeft besteld prioritair naar plattelandsgebieden gaan. Het overgrote deel van de elektrische bussen rijdt nu namelijk in de steden.

De Lijn liet woensdag weten dat ze 268 elektrische bussen bestelt bij de Chinese constructeur BYD en ruim 80 bij Daimler Buses uit Duitsland. CD&V wijst er in een reactie opnieuw op dat er een grote ongelijkheid bestaat tussen stad en platteland. Dat uit zich ook in de percentages per provincie. 

Uit informatie die Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) opvroeg, blijkt dat slechts 29 procent van het totale aantal bussen in West-Vlaanderen elektrisch of hybride is. Onze provincie is daarmee nog niet de slechtste leerling: die bedenkelijke eer is voor Limburg, daar is amper 19 procent van de bussen elektrisch aangedreven. 

"Het kan niet de bedoeling zijn dat groene en niet-vervuilende bussen vooral de weg vinden naar de grote steden," zegt Christiaens. "Ook in meer landelijke gebieden moeten reizigers gebruik kunnen maken van comfortabele elektrische bussen."

Bus BYD
Nieuws

De Lijn bestelt 268 elektrische bussen in China en Duitsland

Momenteel zijn 11 van de 140 stelplaatsen geschikt voor elektrische bussen en die bevinden zich voornamelijk in de buurt van grote steden.

De redactie
De Lijn

Meest gelezen

2021-03-15 00:00:00 - Ook in Nieuwpoorts hersteloord slaat coronavirus toe
Nieuws

Koningspaar viert volgende week in Nieuwpoort 75 jaar Samana en 40 jaar Ter Duinen
Dronken bestuurder in gevel wervik
Nieuws

Dronken bestuurder knalt tegen gevel en probeert te vluchten
Kazerne Ieper
Nieuws

Toch weer militaire activiteit op Ieperse kazerne: stad nog niet officieel op hoogte

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

De Lijn

De Lijn helpt feestvierders veilig door de oudejaarsnacht
Bus Barcafansbrand

Chauffeurs De Lijn gaan toch Arsenal-supporters vervoeren naar stadion in Brugge
Kusttram staking
Update

Eerste stakingsdag: "in sommige stations geen enkele trein"
Bussen1

Verouderde bussen: 1 miljoen km op de teller en 20 jaar oud, dat is geen uitzondering
Staking de lijn

Ook drie dagen hinder bij De Lijn door vakbondsactie eind november
Politie oostende

Grote politieactie aan station Tielt: meer dan 800 reizigers gecontroleerd
10°C
Aanmelden