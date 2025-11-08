CD&V wil dat nieuwe elektrische bussen naar platteland gaan
CD&V wil dat de nieuwe elektrische bussen die vervoersmaatschappij De Lijn heeft besteld prioritair naar plattelandsgebieden gaan. Het overgrote deel van de elektrische bussen rijdt nu namelijk in de steden.
De Lijn liet woensdag weten dat ze 268 elektrische bussen bestelt bij de Chinese constructeur BYD en ruim 80 bij Daimler Buses uit Duitsland. CD&V wijst er in een reactie opnieuw op dat er een grote ongelijkheid bestaat tussen stad en platteland. Dat uit zich ook in de percentages per provincie.
Uit informatie die Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) opvroeg, blijkt dat slechts 29 procent van het totale aantal bussen in West-Vlaanderen elektrisch of hybride is. Onze provincie is daarmee nog niet de slechtste leerling: die bedenkelijke eer is voor Limburg, daar is amper 19 procent van de bussen elektrisch aangedreven.
"Het kan niet de bedoeling zijn dat groene en niet-vervuilende bussen vooral de weg vinden naar de grote steden," zegt Christiaens. "Ook in meer landelijke gebieden moeten reizigers gebruik kunnen maken van comfortabele elektrische bussen."
Momenteel zijn 11 van de 140 stelplaatsen geschikt voor elektrische bussen en die bevinden zich voornamelijk in de buurt van grote steden.