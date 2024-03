De CD&V voorzitter van Meulebeke blijft verweesd achter nu alle CD&V-schepenen met burgemeester Verwilst op kop in de fusiegemeente Tielt/Meulebeke voor een nieuwe lijst kiezen samen met de oppositiepartijen van Tielt. Dit kartel noemen ze 'Team Burgemeester'. Verwilst vindt dat de visie van CD&V Tielt niet dynamisch en toekomstgericht is. CD&V Tielt reageert fel: "We merken nu reeds hoe de negatieve bestuurscultuur van de huidige ploeg in Meulebeke doorwerkt richting Tielt."