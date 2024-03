" Team Burgemeester " heeft zo zijn naam niet gestolen. Alleen gaat het om de huidige burgemeester van Meulebeke, die in de fusiestad Tielt onder die naam opkomt. En dus dingt naar de sjerp van huidig Tielts burgemeester Luc Vannieuwenhuyse.

" Geen traditionele partij maar een groep van mensen met een eigen ervaring en visie", klinkt het op de persvoorstelling. " We zijn gelijkgestemden die Tielt in beweging willen krijgen en een nieuwe dynamiek brengen. Mensen met politieke ervaring die over de partijgrenzen heen willen samenwerken. Mensen die een ander beleid willen voeren en alle inwoners met respect behandelen."