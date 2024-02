Sommige bewoners weten nog hoe het er aan toeging toen zij nog een kind waren. Anny Delepierre: "In Desselgem hebben wij ook nog zulke dingen gedaan. Aan de kerk van Desselgem liepen we in groepjes heen en weer. Het was niet zoals nu. Nu gaan ze de kledij inde winkel halen. Mijn ma kon goed naaien en ze maakte dan iets voor ons. Dat was geestig."