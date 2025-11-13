8°C
Aanmelden
Nieuws
Zonnebeke

Buurt rond basis­school Zon­ne­be­ke ook van­mor­gen nog afge­slo­ten, resul­taat asbest­me­tin­gen van­daag bekend

Abest zonnebeke

In Zonnebeke blijft de werf in de Berten Pilstraat, in de buurt van gemeentelijke basisschool De Zonnebloem, voorlopig nog afgesloten, na een mogelijke fout bij asbestverwijdering. De resultaten van lucht- en grondstalen worden in de loop van de dag verwacht.

Tijdens renovatiewerken is een mogelijke foutieve asbestverwijdering vastgesteld. De gemeente greep meteen in: de werken werden stilgelegd en de zone werd afgesloten. Intussen voert een gespecialiseerd labo metingen uit.

“De aanvraag wordt nauwgezet opgevolgd door experten, de crisiscel en de betrokken diensten”, klinkt het bij de gemeente. Tot de resultaten bekend zijn, blijven alle maatregelen behouden en verandert er niets aan de situatie.

Schoolevacuatie
Nieuws

Asbest op werf in Zonnebeke: straat blijft ook vanavond afgesloten

Volgens het lokaal bestuur zijn er momenteel geen aanwijzingen voor een gezondheidsrisico voor leerlingen, personeel of buurtbewoners. “De afbakening blijft beperkt tot de werfzone, omdat er geen tekenen zijn dat de mogelijke vervuiling zich heeft verspreid.”

De analyseresultaten zouden in de loop van vandaag bekend moeten zijn.

De redactie
Asbest

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

2026-02-06 - 537_PRES_zandscholenmiddag.mp4 - kc8VC6tTc_2.jpg

Aanmelden