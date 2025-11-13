Tijdens renovatiewerken is een mogelijke foutieve asbestverwijdering vastgesteld. De gemeente greep meteen in: de werken werden stilgelegd en de zone werd afgesloten. Intussen voert een gespecialiseerd labo metingen uit.

“De aanvraag wordt nauwgezet opgevolgd door experten, de crisiscel en de betrokken diensten”, klinkt het bij de gemeente. Tot de resultaten bekend zijn, blijven alle maatregelen behouden en verandert er niets aan de situatie.

