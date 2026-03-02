17°C
Kortrijk

Wel asbest vrij­ge­ko­men, maar geen gevaar voor omge­ving na brand in Heule

Na de brand van maandagavond bij autobedrijf Botti Cars in Heule is vastgesteld dat er asbest is vrijgekomen uit het dak van het gebouw. Volgens de stad is er evenwel geen gevaar voor de omgeving. De site blijft voorlopig afgesloten tot alle asbestresten professioneel verwijderd zijn.

Na de brand bij autobedrijf Botti Cars in Heule vorige week maandag, is gebleken dat er asbestdeeltjes zijn vrijgekomen uit de dakbedekking van het gebouw. Volgens de stad vormen die geen risico voor omwonenden of passanten.

De brand ontstond in een technische ruimte naast de wasplaats van het bedrijf. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor verdere schade en rookontwikkeling beperkt bleven. Tijdens de interventie bleek dat het dak asbesthoudende platen bevatte.

Nieuws

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers

"Geen gezondheidsrisico"

Door het snelle optreden van de hulpdiensten konden de asbestdeeltjes zich niet verder verspreiden. De deeltjes kwamen vooral terecht op het terrein van het bedrijf zelf en in beperkte mate op enkele aanpalende percelen.

Na bijkomende controles door gespecialiseerde deskundigen heeft de politie beslist om de site bestuurlijk af te sluiten. Niemand mag het terrein voorlopig nog betreden. De zaakvoerder moet eerst alle asbestresten laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf.

"De asbestdeeltjes zijn niet verspreid in de buurt en bevinden zich enkel op en rond het getroffen gebouw."

Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk

“Er is geen gezondheidsrisico voor omwonenden of passanten. De asbestdeeltjes zijn niet verspreid in de buurt en bevinden zich enkel op en rond het getroffen gebouw”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

Pas nadat de site volledig gereinigd is, kan het burgemeestersbesluit opgeheven worden en kan het terrein opnieuw vrijgegeven worden.

Celien Tanghe

