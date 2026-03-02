Na de brand bij autobedrijf Botti Cars in Heule vorige week maandag, is gebleken dat er asbestdeeltjes zijn vrijgekomen uit de dakbedekking van het gebouw. Volgens de stad vormen die geen risico voor omwonenden of passanten.

De brand ontstond in een technische ruimte naast de wasplaats van het bedrijf. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor verdere schade en rookontwikkeling beperkt bleven. Tijdens de interventie bleek dat het dak asbesthoudende platen bevatte.