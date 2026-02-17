Het vuur brak uit rond 19u vanavond bij de autohandel aan de Ringlaan in Heule. Toen de brandweer ter plekke kwam, sloegen de vlammen uit het gebouw.

Verschillende brandweerkorpsen uit de regio zijn opgeroepen. Het gaat om een autohandel die tweedehandse voertuigen aankoopt en verkoopt.

Een zwarte rookpluim was van ver te zien.