Kortrijk

Zwa­re brand bij auto­han­del: ver­schil­len­de brand­weer­korp­sen bestrij­den vlammenzee

In Heule bij Kortrijk is een zware brand uitgebroken bij een autohandel op de industriezone. Verschillende brandweerkorpsen uit de buurt zijn opgeroepen.

Het vuur brak uit rond 19u vanavond bij de autohandel aan de Ringlaan in Heule. Toen de brandweer ter plekke kwam, sloegen de vlammen uit het gebouw.

Verschillende brandweerkorpsen uit de regio zijn opgeroepen. Het gaat om een autohandel die tweedehandse voertuigen aankoopt en verkoopt.

Een zwarte rookpluim was van ver te zien.

