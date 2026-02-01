11°C
Aanmelden
Nieuws

Minis­ter vraagt om geen speel­zand meer te gebrui­ken omdat er moge­lijk asbest in zit

Zandbak

Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders roept op om voorlopig geen speelzand meer te gebruiken omdat het goedje mogelijk asbest bevat. Aan winkeliers wordt gevraagd om speelzand voorlopig uit de rekken te halen.

De beslissing volgt op een onderzoek in Nederlandse media, waar asbest aangetroffen is in bepaalde soorten speelzand. In ons land is er vooralsnog geen bevestiging van de aanwezigheid van asbest in speelzand, benadrukkken Beenders en minister van Economie David Clarinval (MR) donderdagavond.

Het is dus niet duidelijk of er effectief een gezondheidsrisico is, maar de ministers treffen wel voorzorgsmaatregelen en roepen op om voorlopig geen kinderspeelzand te gebruiken. Handelaars wordt gevraagd de verkoop op te schorten, zowel fysiek als online, tot er duidelijkheid is.

Ook thuis

Wie speelzand in huis heeft, wordt aangeraden het luchtdicht te verpakken in twee zakken. Losliggend zand moet met natte doeken worden opgeveegd en niet met de stofzuiger. Hoe groot het eventuele gezondheidsrisico is voor kinderen die met het zand in aanraking komen, is niet duidelijk.

De federale overheidsdienst Economie zal stalen nemen van speelzand dat in ons land werd verkocht om na te gaan of er ook hier sprake is van de aanwezigheid van asbest. De Risk Assessment Group (RAG) van de overheid maakt een risicoanalyse voor de volksgezondheid.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Asbest

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Hulpdiensten ambulance 112

Man (87) overleden na val in put in woning in Slypskapelle
Fort napoleon Oostende

156 bezwaarschriften tegen gedeeltelijke opheffing bescherming site rond Fort Napoleon
Fort napoleon Oostende

Minister beslist in augustus over bescherming duinengebied bij Fort Napoleon
Medisch materiaal

Van operatiezaal naar luchtvaart: Jan Ypermanziekenhuis geeft implantaten tweede leven
Ventilus

Nieuw openbaar onderzoek over Ventilus van start op 6 februari
Slordige werken

Boetes voor aannemers van nutswerken komen dichterbij
Aanmelden