De beslissing volgt op een onderzoek in Nederlandse media, waar asbest aangetroffen is in bepaalde soorten speelzand. In ons land is er vooralsnog geen bevestiging van de aanwezigheid van asbest in speelzand, benadrukkken Beenders en minister van Economie David Clarinval (MR) donderdagavond.

Het is dus niet duidelijk of er effectief een gezondheidsrisico is, maar de ministers treffen wel voorzorgsmaatregelen en roepen op om voorlopig geen kinderspeelzand te gebruiken. Handelaars wordt gevraagd de verkoop op te schorten, zowel fysiek als online, tot er duidelijkheid is.

Ook thuis

Wie speelzand in huis heeft, wordt aangeraden het luchtdicht te verpakken in twee zakken. Losliggend zand moet met natte doeken worden opgeveegd en niet met de stofzuiger. Hoe groot het eventuele gezondheidsrisico is voor kinderen die met het zand in aanraking komen, is niet duidelijk.

De federale overheidsdienst Economie zal stalen nemen van speelzand dat in ons land werd verkocht om na te gaan of er ook hier sprake is van de aanwezigheid van asbest. De Risk Assessment Group (RAG) van de overheid maakt een risicoanalyse voor de volksgezondheid.