Asbest op werf in Zon­ne­be­ke: school geë­va­cu­eerd en straat afgesloten

In Zonnebeke is gisteren in de vooravond de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem ontruimd. De leerlingen die nog aanwezig waren, werden geëvacueerd. Reden was een controle van de federale arbeidsinspectie op een werf naast de school. De inspecteurs stelden vast dat de aannemer de veiligheidsmaatregelen rond asbest niet naleefde.


De school bouwt naast de bestaande gebouwen een nieuw deel. De getroffen zone beperkt zich tot de werf rondom de te renoveren erfgoedwoning waar de werken bezig waren. De werf is tijdelijk volledig afgesloten en mag door niemand worden betreden.

Burgemeester Koen Meesseman: “Maandag werd in GBS De Zonnebloem vastgesteld dat er mogelijk op een onjuiste manier asbest werd verwijderd door een externe aannemer. Uit voorzorg heeft de gemeente onmiddellijk alle noodzakelijke stappen gezet om de veiligheid van onze inwoners, de buurt en de leerlingen maximaal te garanderen.”

Crisiscel

De betrokken zone werd onmiddellijk afgesloten en een crisiscel is samengeroepen om de situatie nauwgezet op te volgen. Een gespecialiseerd labo heeft ter plaatse luchtstalen genomen om te onderzoeken of er gezondheidsrisico’s zijn. Zodra de officiële resultaten beschikbaar zijn, worden deze meteen gecommuniceerd.

Lessen gaan door

“De school blijft volledig veilig toegankelijk en de lessen gaan zoals gewoonlijk door. Uit voorzorg vragen we dat alle leerlingen tijdelijk langs de achterkant van de school binnenkomen, zodat niemand de zone aan de voorkant hoeft te passeren. De getroffen zone blijft strikt afgesloten.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

