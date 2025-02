Hoewel het tracé in Oostkamp dus grotendeels ondergronds loopt, blijft de discussie over de bovengrondse verbinding een gevoelig punt. "Vlaanderen houdt zich naar mijn mening vast aan een ouderwetse technologie, terwijl in andere landen ondergrondse hoogspanningsverbindingen op gelijkstroom al realiteit zijn", zegt de Keyser.

"Als we willen dat Vlaanderen écht een voortrekkersrol speelt in de energietransitie, moeten we durven kiezen voor de meest innovatieve oplossing." De burgemeester bevestigt dat hij deze bekommernissen tijdens de adviesperiode zal delen.