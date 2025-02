De bal ging aan het rollen toen speurders in burger een duo controleerden, dat verdachte aankopen leek uit te wisselen. Het bleek om namaakspullen te gaan.

In samenwerking met FOD Economie (cel Namaak) volgde er deze week een huiszoeking, mét resultaat. Bij de verdachte werden honderden items aangetroffen met neplogo’s van Gucci, Fendi, Moncler, Polo Ralph Lauren enz. Het ging vooral om petjes die via social media werden aangeboden. Er werd ook bijna 25.000 euro cash in beslag genomen.

Het Parket West-Vlaanderen opent een onderzoek.