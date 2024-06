Goudsmid Lore De Backer wint de prijs voor 'jonge makers'. Ze lanceerde haar eigen juwelenmerk, geïnspireerd op brutalisme en modernisme.

De stadsgids is verkrijgbaar in het Sashuis, de shop van Handmade in Brugge (Wijngaardplein 14), waar je ook tot eind augustus kennismaakt met de acht nieuwe makers in een expo.