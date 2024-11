Voka West-Vlaanderen vindt het onbegrijpelijk dat de onderhandelingen over een nieuwe federale regering zo goed als terug bij af zijn beland. "We staan nog nergens, en dat terwijl de economie een hevige crisis meemaakt. We dreigen stuurloos te varen en riskeren grote economische schade met nog meer afvloeiingen en herstructureringen", klinkt het.