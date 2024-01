“De Brugse is één van de weinige vrouwen die alle glazen plafonds doorbrak. In 1983 studeerde ze af als burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven. Dat een vrouw die studies succesvol beëindigde, was in die tijd uitzonderlijk en atypisch”, klinkt het.

Ze begon haar carrière in de financiële sector op het IT-departement van de Generale Bank. Na nog enkele andere jobs kwam ze uit bij Euroclear als ‘head of technology’. In 2017 werd ze de CEO van het settlementhuis.