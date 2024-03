VINTECC uit Roeselare produceert slimme software- en A.I.-oplossingen om zo de industrie competitiever, innovatiever en duurzaam te maken. de prestigieuze award toe te kennen.

Een jaar lang mag Vincent Theunynck zich na een intensieve selectieprocedure West-Vlaamse Jonge Ondernemer noemen. Voorzitter Manuel Dupont van de commissie WVLJO: “Schitterend wat we hier kunnen betekenen vanuit JCI voor jonge ondernemers. We hopen zo nog meer onze missie ‘het aanzetten van jonge mensen tot positieve veranderingen’ in de verf te zetten.”

Vincent Theunynck stoot nu door naar de finale op Vlaams niveau waar hij het opneemt tegen de winnaars uit de andere provincies.