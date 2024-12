Het enthousiasme voor De Warmste Week blijkt ook uit de grote respons op de oproep naar vrijwilligers die de Stad vorige week lanceerde. “In een mum van tijd waren alle vacatures ingevuld, wat ook weer aantoont hoe sterk het evenement leeft bij de Bruggelingen. Gemiddeld zetten we per dag 86 vrijwilligers in. Doordat sommigen meerdere shifts doen, komen we aan een totaal van 260 vrijwilligers. Dit maakt mij als burgemeester bijzonder dankbaar en trots.”