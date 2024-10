Schepen van Klimaat, Milieu en Energie Minou Esquenet: “Vorig jaar hebben we een uitvoerig rapport opgesteld waarin we alle beschikbare data over de luchtkwaliteit in Brugge verzamelden. Om de verzamelde data nog te versterken, hebben we bijkomend geïnvesteerd in een fijnmaziger meetnet voor Brugge. Op diverse locaties in Brugge zijn achttien innovatieve sensorboxen gemonteerd om in realtime de luchtkwaliteit op te volgen. De sensorbox geeft een gekleurd lichtje zodat passanten snel kunnen zien of de luchtkwaliteit op dat moment goed is. Iedereen kan de metingen van de luchtkwaliteit in onze stad mee opvolgen via een link op de stadswebsite . Eind dit jaar plaatsen we bovendien een interactief beeldscherm zodat Bruggelingen en bezoekers in alle openheid geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over de luchtkwaliteit in de stad.”