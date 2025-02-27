“Editors is een echte headliner, maar het is duidelijk dat ze ook zin hebben in een specialer, dichterbij-concert,” zegt een woordvoerder van Cactusfestival. “Het Minnewaterpark leent zich daar perfect toe.”

De band evolueerde de voorbije jaren van donkere post-punk naar een mix van synthpop, arenarock en elektronische invloeden. Hun hitlijstsuccessen zijn intussen talrijk: van het debuutalbum The Back Room en single Munich tot de liveversie van No Sound But The Wind, die in 2010 de Ultratop aanvoerde.

Met het recente album EBM sloeg Editors een nieuwe elektronische richting in, mede dankzij nieuw bandlid Benjamin John Power. Volgens frontman Tom Smith blijft de kern van de band echter overeind: “We willen blijven experimenteren, maar altijd met emotie en intensiteit. Dat verandert nooit.”

Editors sluit op zondagavond 12 juli het festivalweekend af. Ook hiphopper Zwangere Guy en de iconische Britse band Madness staan op de affiche.

Cactusfestival in het Minnewaterpark in Brugge vindt plaats op 10, 11 en 12 juli.

