Goo­se, High Hi, Hiq­py en Nusan­ta­ra Beat komen naar Cac­tus­fes­ti­val Brugge

Cactus festival opener

Cactusfestival Brugge heeft donderdag vier nieuwe namen aangekondigd. Onder meer Goose en High Hi worden aan de affiche toegevoegd. Eerder kregen onder meer Editors, Madness, The Afghan Whigs en Zwangere Guy al een plekje op de affiche.

De Kortrijkse mannen van Goose mogen voor de 43e editie van Cactusfestival het beste van zichzelf geven, en dat op zaterdag 11 juli. Die dag komt ook het Nederlandse Nusantara Beat erbij. Het zestal uit Amsterdam geeft een innovatieve draai aan Sunda pop, de Indonesische popsensatie uit de jaren '60 die traditionele muziek mixt met westerse genres als psychedelische rock, surf en funk.

Ook op zondag passeren enkele noorderburen de revue. Op 12 juli zakt Hiqpy af naar het Brugse Minnewaterpark. Op vrijdag 10 juli wordt High Hi toegevoegd aan de line-up. Eind januari bracht de indiepopband hun nieuwste plaat 'Noonday Demon' uit. Die komen ze presenteren op Cactusfestival.

De dagtickets voor zondag 12 juli zijn intussen uitverkocht.

Belga
Festival Cactusfestival

