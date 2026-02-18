Ariyan Arslani, beter bekend als Action Bronson, groeide op in Queens. Hij is bekend van de tv-show 'F*ck That's Delicious' en ging vanwege een blessure aan het rappen. Hij bracht in 2015 zijn debuutstudioalbum 'MR. Wonderful' uit. Deze zomer zakt hij af naar het Brugse Minnewaterpark tijdens Cactusfestival.

Action Bronson komt op vrijdag 10 juli naar Brugge. Hij deelt de affiche die dag met onder meer Zwangere Guy, rock royalty The Afghan Whigs en het indiepoptrio High Hi. Verder bevestigden onder meer Editors, Madness, GOOSE en The Haunted Youth al hun komst naar Cactusfestival. De dagtickets voor zondag 12 juli zijn uitverkocht. Er zijn wel nog driedagentickets en dagtickets voor vrijdag 10 juli en zaterdag 11 juli.