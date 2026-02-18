15°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Ame­ri­kaan­se rap­per Acti­on Bron­son speelt op Cac­tus­fes­ti­val Brugge

Rapper Cactus

© Belga

De Amerikaanse rapper Action Bronson zal deze zomer optreden tijdens Cactusfestival in Brugge. Dat meldt de organisatie dinsdag. Eerder werden al namens als Zwangere Guy, The Afghan Whigs en Editors aangekondigd.

Ariyan Arslani, beter bekend als Action Bronson, groeide op in Queens. Hij is bekend van de tv-show 'F*ck That's Delicious' en ging vanwege een blessure aan het rappen. Hij bracht in 2015 zijn debuutstudioalbum 'MR. Wonderful' uit. Deze zomer zakt hij af naar het Brugse Minnewaterpark tijdens Cactusfestival.

Action Bronson komt op vrijdag 10 juli naar Brugge. Hij deelt de affiche die dag met onder meer Zwangere Guy, rock royalty The Afghan Whigs en het indiepoptrio High Hi. Verder bevestigden onder meer Editors, Madness, GOOSE en The Haunted Youth al hun komst naar Cactusfestival. De dagtickets voor zondag 12 juli zijn uitverkocht. Er zijn wel nog driedagentickets en dagtickets voor vrijdag 10 juli en zaterdag 11 juli.

Belga
Cactusfestival

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
Kasteel van beauvoorde veurne
Nieuws

'Meest romantische kasteel van Vlaanderen': dit West-Vlaams pareltje is bijna volledig gerestaureerd

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

David Guetta

David Guetta komt met 'The Monolith Tour' naar Zeebrugge
Sofie Dhaens is nieuwe stadszangeres van Damme

Sofie Dhaens is nieuwe stadszangeres van Damme: "We zijn zeer tevreden"
Campo Solar

Festival Campo Solar in Damme lost eerste namen voor tiende jubileumeditie
Jeugdfilmfestival Brugge 1

Van concept tot première: kinderen draaien hun eigen film in Brugge
Zeewijding Zeebrugge

Zeebrugse zeewijding erkend als cultureel erfgoed
Burgemeester van Ledegem Bart Dochy brengt boek Trotse Boeren uit: "De sector heeft nood aan duidelijke en eenvoudige regels"

Burgemeester van Ledegem Bart Dochy brengt boek 'Trotse Boeren' uit: "De sector heeft nood aan duidelijke en eenvoudige regels"
Aanmelden