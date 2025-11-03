Het Brugse Cactusfestival pakt uit met de eerste twee namen voor de 42ste editie. De organisatie wist de Brusselse rapper Zwangere Guy te strikken voor de eerste festivaldag op vrijdag 10 juli. Op zaterdag 11 juli is het de beurt aan het Britse Madness.

Tickets voor Cactusfestival 2026 gaan in verkoop op zaterdag 29 november om 10 uur via de website cactusfestival.be. De organisatie belooft nog nieuwe namen aan te kondigen voor de start van de ticketverkoop.