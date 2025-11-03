7°C
Cac­tus­fes­ti­val lost eer­ste namen met Mad­ness en Zwan­ge­re Guy

Zwangere guy

Madness en Zwangere Guy komen deze zomer naar Cactusfestival in Brugge. Daarmee heeft het festival de eerste namen aangekondigd voor de editie van 2026.

Het Brugse Cactusfestival pakt uit met de eerste twee namen voor de 42ste editie. De organisatie wist de Brusselse rapper Zwangere Guy te strikken voor de eerste festivaldag op vrijdag 10 juli. Op zaterdag 11 juli is het de beurt aan het Britse Madness.

Tickets voor Cactusfestival 2026 gaan in verkoop op zaterdag 29 november om 10 uur via de website cactusfestival.be. De organisatie belooft nog nieuwe namen aan te kondigen voor de start van de ticketverkoop.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Cactusfestival

