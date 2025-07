Op zaterdag was het uitkijken naar headliner The Black Keys, het Amerikaanse bluesrockduo van het onafscheidelijke duo zanger-gitarist Dan Auerbach en drummer Patrick Carney. Maar voor organisator Tim Beuckels was het optreden van de Britse artiest, performer, dichter en auteur Kae Tempest het hoogtepunt van het festival. "Het was een zeer mooie, intense show, maar sterke show. Ook Slowdive, eveneens op zaterdag, vond ik fantastisch, luid, overweldigend. Ik was blij dat ik de hele show kon zien, want dat lukt niet altijd." Voor Beuckels is het zijn eerste editie als organisator van het Brugse festival.