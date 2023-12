Het bewuste 'steentje' is een betonblok die gebruikt werd in de videoclip van gelijknamige hit van Brihang. De betonblok werd ook vaak tijdens optredens van de rapper uit Knokke-Heist gebruikt. Via een online veilingsite wordt het hebbeding nu geveild en dat blijkt een groot succes te zijn. Het startbod werd ingesteld op 100 euro, maar de hoogste bieder heeft momenteel zo'n 10.000 euro veil voor het 'steentje' van Brihang. De veiling loopt nog tot 15 december, dus dat bedrag kan nog flink de hoogte in gaan.

De uiteindelijke opbrengst schenkt Brihang integraal aan De Warmste Week. De koper mag zich trouwens ook nog verheugen op een bezoek van de zanger zelf, want Brihang komt zijn steentje hoogst persoonlijk afleveren.