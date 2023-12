Vooraf even oefenen zat er niet in daarvoor was de tijd te kort. De beslissing om 70 kilomter te stappen van De Panne naar het dorp van de Warmste Week kwam spontaan tussen pot en pint. Nu beseffen de deelnemers dat het wel een pittige uitdaging is.

In Blankenberge en Zeebrugge sluiten nog enkele vrienden aan. Het is de bedoeling om met een vijftigtal vrienden zaterdagvond in Brugge te arriveren.