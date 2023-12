Het Zesde Metaal mocht de West-Vlaamse avond openen. En in januari komt een nieuw album van hen uit. Wannes Cappelle, Het Zesde Metaal: “Het is ongelofelijk om voor zo’n massa volk te mogen spelen op Het Zand in Brugge. Het heeft proporties van een Rock Werchter bijna. Het is hartverwarmend om te zien dat er zoveel mensen daarvoor op de been komen.”