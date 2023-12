De Warmste Week stond dit jaar in het teken van het thema 'Opgroeien zonder zorgen'. Het bijeengesprokkelde geld gaat naar 287 projecten. Een week lang deed 't Zand in Brugge dienst als het centrale plein voor de radio en tv-uitzending. Vier jaar geleden was de Warmste Week nog te gast in Kortrijk, toen werd een recordbedrag van 17 en een half miljoen euro ingezameld.