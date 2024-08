De uitbaters van de brasserie zijn in december vorig jaar al veroordeeld voor verschillende inbreuken tegen de voedingswetgeving. Verschillende controles later blijken die inbreuken op vlak van hygiëne en vervallen producten nog steeds niet opgelost. Pas wanneer alles in orde is, kunnen de uitbaters een nieuwe aanvraag indienen om hun zaak te heropenen.