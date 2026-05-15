Verder onderzoek nodig

Het FAVV nam stalen van gewassen om te onderzoeken of verboden gewasbeschermingsmiddelen met oxamyl werden gebruikt. Dat gebeurde bij landbouwers in het afstroomgebied van de Grote Kemmelbeek. Uit de analyseresultaten blijkt dat oxamyl werd teruggevonden op percelen van verschillende landbouwers. Verder onderzoek moet uitwijzen of dit komt doordat de betrokken landbouwers een gewasbeschermingsmiddel op basis van oxamyl hebben gebruikt op hun percelen of dat ze vervuild water uit de Grote Kemmelbeek hebben gebruikt om hun gewassen te besproeien of te behandelen.

PV opgesteld

Het FAVV heeft een pv opgesteld en overgemaakt aan het parket van West-Vlaanderen. Het FAVV waakt er ook over dat gewassen die niet voldoen aan de maximale residulimieten voor oxamyl niet in de voedselketen terechtkomen. Minister van Omgeving Jo Brouns: “Nog niet alle resultaten van deze gecoördineerde actie zijn beschikbaar en er moet omzichtig worden omgegaan met deze eerste bevindingen. In het belang van de vele landbouwers die doen wat hoort, is het des te belangrijker dat we de oorzaak van de vervuiling vinden en hier gepast gevolg aan geven.”

Volgens drinkwaterbedrijf de Watergroep heeft de oxamylvervuiling in de Kemmelbeek op geen enkel moment een probleem gesteld voor de volksgezondheid.