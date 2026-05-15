Oxamyl gevonden op verschillende akkers rond Grote Kemmelbeek: vervuild water of verboden gebruik?
Foto FAVV
In het dossier van de oxamylvervuiling in de Grote Kemmelbeek in Reningelst, bij Poperinge, is bij een terreincontrole oxamyl aangetroffen op percelen van verschillende landbouwers. Verder onderzoek moet nu aantonen of dit komt omdat de betrokken landbouwers een gewasbeschermingsmiddel op basis van oxamyl hebben gebruikt of vervuild water hebben onttrokken aan de Grote Kemmelbeek.
Op 12 mei 2026 werd een enorme hoeveelheid oxamyl in de Grote Kemmelbeek gemeten. Oxamyl is een pesticide waarvan het professionele gebruik in de landbouw is verboden sinds 2023. De concentratie die werd vastgesteld, lag tot 2000 keer hoger dan de toetsingswaarde voor oppervlaktewater. Onder leiding van het Departement Omgeving sloegen verschillende Vlaamse overheidsdiensten en het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) de handen in elkaar om de bron van de vervuiling te identificeren. Tijdens terreincontroles gebeurden bemonsteringen van zowel gewassen als oppervlaktewater.
Verder onderzoek nodig
Het FAVV nam stalen van gewassen om te onderzoeken of verboden gewasbeschermingsmiddelen met oxamyl werden gebruikt. Dat gebeurde bij landbouwers in het afstroomgebied van de Grote Kemmelbeek. Uit de analyseresultaten blijkt dat oxamyl werd teruggevonden op percelen van verschillende landbouwers. Verder onderzoek moet uitwijzen of dit komt doordat de betrokken landbouwers een gewasbeschermingsmiddel op basis van oxamyl hebben gebruikt op hun percelen of dat ze vervuild water uit de Grote Kemmelbeek hebben gebruikt om hun gewassen te besproeien of te behandelen.
PV opgesteld
Het FAVV heeft een pv opgesteld en overgemaakt aan het parket van West-Vlaanderen. Het FAVV waakt er ook over dat gewassen die niet voldoen aan de maximale residulimieten voor oxamyl niet in de voedselketen terechtkomen. Minister van Omgeving Jo Brouns: “Nog niet alle resultaten van deze gecoördineerde actie zijn beschikbaar en er moet omzichtig worden omgegaan met deze eerste bevindingen. In het belang van de vele landbouwers die doen wat hoort, is het des te belangrijker dat we de oorzaak van de vervuiling vinden en hier gepast gevolg aan geven.”
Volgens drinkwaterbedrijf de Watergroep heeft de oxamylvervuiling in de Kemmelbeek op geen enkel moment een probleem gesteld voor de volksgezondheid.
Foto FAVV