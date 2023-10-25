De hybride wagen die zaterdagavond een zware explosie veroorzaakte in Izegem, had gisteren opnieuw vuur gevat. Hij bevindt zich nog steeds onder het puin van de ontplofte garage in Baron de Pelichystraat. Normaal zou de batterij worden verwijderd, maar voorlopig is het wrak niet bereikbaar onder de brokstukken. In de loop van maandag begon de batterij opnieuw te roken en te branden. De brandweer snelde opnieuw ter plaatse en kon het vuur snel doven.

Gisteren concludeerden experten dat het appartementsgebouw voldoende stabiel was en werden de appartementen vrijgegeven. Er is wel nog heel wat opkuiswerk, onder andere door roetschade. Een appartement op de gelijkvloerse verdieping, dat ernstig beschadigd raakte door de ontploffing, is onbewoonbaar.