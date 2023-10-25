17°C
Izegem

Brand­weer waakt hele nacht bij uit­ge­bran­de hybri­de wagen

Ontploffing Izegem

© Belga

De brandweer is de hele nacht aanwezig gebleven bij het uitgebrande autowrak voor het geval dat er een tweede heropflakkering zou gebeuren.

De hybride wagen die zaterdagavond een zware explosie veroorzaakte in Izegem, had gisteren opnieuw vuur gevat. Hij bevindt zich nog steeds onder het puin van de ontplofte garage in Baron de Pelichystraat. Normaal zou de batterij worden verwijderd, maar voorlopig is het wrak niet bereikbaar onder de brokstukken. In de loop van maandag begon de batterij opnieuw te roken en te branden. De brandweer snelde opnieuw ter plaatse en kon het vuur snel doven.

Gisteren concludeerden experten dat het appartementsgebouw voldoende stabiel was en werden de appartementen vrijgegeven. Er is wel nog heel wat opkuiswerk, onder andere door roetschade. Een appartement op de gelijkvloerse verdieping, dat ernstig beschadigd raakte door de ontploffing, is onbewoonbaar.

Bewoner Mathias
Uitgebrande hybridewagen in Izegem vat opnieuw vuur, al kunnen meeste bewoners wel terug naar hun woning
Ontploffing

Koets 01
VIDEO - Paard slaat op hol op Markt Brugge, koetsier zwaargewond
Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval
Mars clarebout 03
Grimmige sfeer tijdens protestmars bij Clarebout, directie wil staking breken via deurwaarder

